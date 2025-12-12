これからの気象情報です。 13日(土)は天気が回復しても寒さは続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に波浪注意報、上・中・下越に広く濃霧注意報。 また、中越の山沿いには大雪・ナダレ・着雪注意報が出ています。 ◆12月13日(土)の天気 ・上越地方 朝早い時間には所々で雪が降りますが、日中は晴れ間が出るでしょう。 最高気温は5～7℃の予想です。 ・中越地方 沿岸部は雲が多い天気ですが、晴れ間も