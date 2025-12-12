12日も青森県八戸市などで震度4を観測する地震があり、沿岸に一時 津波注意報が出されました。普段の備えが求められるなか、長岡市では高齢者が災害用伝言ダイヤルなどの使い方を学びました。 イベントが開かれたのは、2004年の中越地震で最大震度7の揺れに襲われた長岡市の旧川口町。地元の高齢者20人が参加し、スマートフォンを使った安否確認の方法などを学びました。 講師を務めたのは、総合学習で防災を学ぶ川口