奈良・生駒にある、気軽に行けてしっかり癒される天然温泉スポット「音の花温泉」。 大きな露天風呂で空を眺めながらのんびりリラックスも！女性専用露天風呂にはヒノキ風呂もあり、木の香りに包まれて落ち着けます。 館内の食事処「音の花亭」では、新鮮な魚が自慢のメニューが人気。 名物は厚切り刺身がたっぷりのったボリューム満点の海鮮丼。 味噌汁との相性も抜群で、食べごたえと満足感がしっかり味わえる。さらに、