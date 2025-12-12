福山市は国民健康保険の資格をもたない外国人に対し、約480万円の保険給付金を支払うミスがあったと発表しました。■福山市の会見「誠に申し訳ございませんでした」福山市によると国民健康保険の資格をもたないペルー国籍で、75歳の女性から約5万円の納付を受け、480万円あまりの給付金を支払うミスが確認されたということです。ペルー国籍の女性は2022年12月観光目的で福山市に在留し、翌年の7月、在留目的を「医療」