これから始まるクリスマスシーズンの食卓を彩る“生ハム”が、数か月後には手に入りにくくなるかもしれません。日本政府は、アフリカ豚熱が発生したスペインからの豚肉の輸入を停止しています。国内に輸入される生ハムは、約7割弱がスペイン産で、この“生ハムショック”の影響が県内にも広がりそうです。（記者）「鹿児島市の食料品専門店。生ハムが現在はズラリと並んでいますが、来年には手に入りにくくなっているかも