日本の1年の世相を表す「今年の漢字」に「熊」が選ばれたことが中国でも報じられた。公益財団法人・日本漢字能力検定協会によると、応募数18万9122票のうち「熊」は2万3346票を占めた。同協会は日本各地でのクマの出没と被害拡大に加え、パンダ（中国語で熊猫）の中国返還が話題になったことにも言及している。また、2位には僅差で「米」（2万3166票）が入り、3位から10位は「高」（1万8300票）、「脈」（6418票）、「万」（5656票