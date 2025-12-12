中国 ASEAN向け初の「コンテナ海運定時運航・コスト削減」航路が開通交通運輸部海事局が明らかにしたところによると、中国東部の浙江省寧波市舟山港からベトナム・ホーチミン港までの「コンテナ海運定時運航・コスト削減」航路が12月12日、正式に開通したとのことです。世界最大の港湾である寧波舟山港は、年間貨物取扱量が14億トンを超え、出入りする船舶数は80万隻以上に達しています。狭い水路などの自然条件に制限され、航路は