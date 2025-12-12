万博で注目を集めたｉＰＳ細胞に関する展示を、大阪・中之島で再び見ることができます。大阪市北区にある、未来医療の産業化拠点「中之島クロス」で１２日に始まったのは、ｉＰＳ細胞に関する展示。大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで展示されていたもので、万博の“レガシー”として当面の間、展示されます。▽心筋シートを映した映像や、▽ｉＰＳ細胞について学ぶことができるパネル展示を再び観覧できるほか、