タレントの指原莉乃(33)が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。恋愛の終わりについて語った。この日はゲストに「SUPER EIGHT」の横山裕を迎え、トークを展開。「あの時こうしていればと悔やんだ恋愛」が話題となると、指原は「えっ、本当にないかも。全員好きじゃなくなるんですよ」と言い切った。「だからあの時ああしておけばとか、ああしてたらまだ続いてたのかなって思うこと、一切ない」と