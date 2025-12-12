12月12日午前、熊本県荒尾市で70代の夫婦が住む住宅が全焼しました。 【写真を見る】「煙が充満 火の粉も」熊本県荒尾市で住宅全焼隣の駐車場と車も焼ける 2人は当時、外出中で警察が火事の原因を調べています。 12日午前11時10分ごろ、荒尾市荒尾で「煙が充満している。火の粉が見える」と119番通報がありました。 警察と消防によりますと、火は約2時間半後に消し止められましたが、兵藤重郎（77）さんの木造2階建ての住宅