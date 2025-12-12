熊本市の下通アーケードで約100年間、街の呉服店として愛され続けた「よそほひの帯屋」が、11月に熊本市中央区新屋敷に移店しました。 【写真を見る】100年愛された『帯屋』が「箸屋」に竹箸メーカー『ヤマチク』の直営店 下通アーケードで期間限定営業熊本 空いたその場所に、熊本県南関町の竹箸メーカー「ヤマチク」が、期間限定の直営店「Limited Store ヤマチク下通店