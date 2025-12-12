バレーボールの全日本選手権第2日は12日、東京体育館で2回戦が行われ、男子は今年の全国高校総体と国民スポーツ大会少年を制した熊本・鎮西高がVリーグの三重に3―1で逆転勝ちし、3回戦に進んだ。SVリーグのV北海道は筑波大を3―0で下した。女子はSVリーグ勢の群馬、PFU、刈谷、KUROBE、岡山、山形がいずれも初戦を突破した。Vリーグの信州は関大に3―1で勝った。