球磨村村議会が12日開かれ、松谷浩一村長に対する不信任決議案が提出され可決されました。今後、村長は失職か議会の解散を選ぶこととなります。 12日、最終日を迎えた球磨村の村議会。■高澤康成 村議「松谷村長による正常な行政運営や判断は不可能」松谷浩一村長に対する不信任決議案が提出されました。理由の一つとなったのが村長の「村の職員はわからん」という発言です。村によりますと、一部の職員の能力を批判する発言を