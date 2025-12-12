6人組K-POPガールズグループ「iii（アイアイアイ）」が10日、池袋サンシャインシティ噴水広場にて日本初のお披露目イベント「iii Debut Showcase」を開催。メンバーであるテリ、ナムキング、スビン、ハナ、ウンギ、フランが力強いパフォーマンスを披露し、ファンを魅了した。【写真】「iii（アイアイアイ）」デビュー曲を堂々披露、パフォーマンスの様子「iii」は、「AIから現実へ、存在の転換」をテーマに誕生した、独創的な