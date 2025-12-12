元「乃木坂46」メンバーで2024年に芸能界を引退した伊藤寧々さん(30)が12日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。伊藤さんは「2025年12月12日に30歳の誕生日を迎えました。そしてこのたび、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。美しいウエディングドレス姿の写真をアップし「お相手は、真面目で常に向上心があり、そのエネルギーで周囲を巻き込みながら共に前進していく力のある方で