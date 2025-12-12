東京・首都高速を走ったことがある人なら、一度は目にしたであろう看板。男性の顔に、「きぬた歯科」「インプラント」の文字が大きく書かれている。【映像】首都高に次々と現れるきぬた歯科の看板同じような看板が都内を中心に設置されているが、その数は300枚以上。広告を出しているのは大病院などではなく、八王子市に1つだけある歯医者だ。広告費約2.5億円をかけているこの戦略が、約18億円にも及ぶ売上を支えているという