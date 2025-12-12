ロレックスは誰もが知る存在だが、最初の1本となると途端に悩ましい。モデルの種類は多く、価格の動きや年式、コンディションの差など、初心者には判断材料が多すぎるからだ。 そこで本連載では、中古市場に通じたプロの目利きが“ファーストロレックス”としてふさわしい3本を提案。日常に溶け込む上品さ、長く使える確かさ、そして価格に見合う価値をしっかり感じられるモデル――そんな“最初の相棒”との出会いを届けていく