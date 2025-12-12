NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、12月13日の「双子の日」にちなみ「双子キャラクターが印象的なマンガランキング」を発表した。8,725名のマンガを愛するコミックシーモアユーザーの回答により、第1位は、「タッチ 完全復刻版」(小学館)に決定した。調査時期は2025年10月10日〜14日。○「双子キャラクターが印象的なマンガランキング」結果発表12月13日の「双子の日」は、太政官に