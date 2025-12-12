Photo: 小野寺しんいち スマホでインターネットが使えて、職場まで電車や車で行けて、毎晩美味しいものが食べられて ── 。私たちが日々豊かな生活が送れているのって、実は全部、過去の“誰かの発明”のおかげです。じゃ、その誰かって誰でしょう？ 多くが、「これを極めたい！」と熱意を持って取り組んだ研究者。そしてそれを支えるのが、大学の「博士課程」です。リチャードが登壇！ 名