酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!【金髪プリンは発作的行動に出やすい】【お悩みNo.143】地雷女の見分け方を教えてください。ゆるい女ではなく地雷女です。【PN:こぶ茶・20代・男性・大学生】＊