マウスコンピューターは、スタンダードパソコンブランド“mouse”（呼称：マウス）より、10.1型2in1タブレット「mouse M0」を12月9日より販売開始した。「mouse M0シリーズ」インテル プロセッサー N150、8GB メモリを搭載し、インターネットや動画視聴など日常利用に快適なパフォーマンスを発揮する。学習用途やオフィス作業に対応し、日常・学習・ビジネスなど幅広い場面で利用できる。○キーボードを着脱できる2in1スタイル採用