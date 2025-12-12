記事のポイント ・初売り1/2(金)～1/13(火)開催！福袋の総数は10,000点。 ・ブルーミュースカイ1日限りの貸切運行などの体験型も！ ・超高額の純金福袋は1点限り！申込方法や日程にご注意を。 名鉄百貨店2026年の初売りは 71年の感謝を込めた特別企画 2026年2月末に惜しまれながらも閉店が予定されている名鉄百貨店で、先月から行われている「71年分の感謝祭」。 その第2弾として実施されるのが2026年の