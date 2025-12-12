◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグ２０２５プレーオフ▽Ｃブロック１回戦愛媛Ｕ―１８０―０（ＰＫ３―１）清水ユース（１２日、ホットスタッフフィールド広島）清水エスパルスユースのプレミア復帰が消えた。愛媛Ｕ―１８との１回戦はお互いに得点がなく、延長戦でも決着がつかず０―０のままＰＫ戦へ。愛媛は３人連続で決めたが、清水は２人目以降が３連続で失敗。３年連続の初戦敗退にイレブンは肩を落とした。