政府の男女共同参画会議は12日、「第6次男女共同参画基本計画」の「基本的な考え方」の案を提示し、旧姓使用の法制化を検討するとの記載を盛り込んだ。反対意見があり、高市早苗首相に12日中に答申する予定だったが、見送りとなった。