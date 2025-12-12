アカウントを作成しようとすると生年月日を尋ねるインスタグラムのアプリ＝7日、シドニー（ゲッティ＝共同）【シドニー共同】オーストラリアで10日施行された16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律を巡り、米国のインターネット掲示板、レディットは12日、オーストラリア政府を相手取り、同国の最高裁に違憲審理を求めて提訴した。言論の自由やプライバシーを侵害するリスクがあると訴えた。地元メディアが報じた。政府