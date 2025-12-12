退任記者会見するJ1広島のミヒャエル・スキッベ監督＝12日、広島市J1広島のミヒャエル・スキッベ監督が12日、広島市内のホテルで退任の記者会見に臨み、指揮した2022年からの日々を「実りのある素晴らしい4年間。これからも自分の中に残り続けるだろう」と語った。就任1季目に天皇杯全日本選手権で準優勝。一番の思い出に「天皇杯の決勝で敗れた後に切り替え、その後のルヴァン杯で優勝した」ことを挙げた。リーグ戦で3位、3位