千葉・茂原市の交差点で11日夜、男性がけがをして倒れているのが見つかり、警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。11日午後10時半ごろ、茂原市高師の交差点で「男性が倒れている」と通行人から通報がありました。警察によりますと、男性（30代）が交差点を横断中に右側から直進してきた車にはねられ、車はそのまま走り去ったということです。男性は頭の骨を折るなど重傷を負いましたが、命に別条はないということです。現場には