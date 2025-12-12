アスクルへのサイバー攻撃への影響で、10月から停止していた無印良品のネットストアが2か月ぶりに全面再開します。無印良品を展開する良品計画は、公式オンラインショップ「無印良品ネットストア」を15日の午前10時から商品の発注や出荷業務を再開すると発表しました。無印良品ネットストアは、通販大手・アスクルの子会社に配送の一部を委託していたため、アスクルがサイバー攻撃を受けた今年10月19日から販売などを停止していま