俳優・竹内涼真(32)の妹で、タレントのたけうちほのか(28)が12日、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアをばっさりとカットし、ボブスタイルにイメチェンしたことを報告した。たけうちは「FrenchBobに」と書き出し、顎下の長さでそろえられた新ヘアスタイルを披露。ロングヘアのイメージが強いたけうちだが、「最後にボブにしたの7.8年前かな。2025年おわるし！心機一転！バッサリ！ふぉー！」明かしていた。この投稿に