キーコーヒーは１２日、コーヒー粉やドリップコーヒーなど一部の家庭用コーヒー製品を２０２６年３月納品分から値上げすると発表した。店頭価格は税込みで１０〜３０％程度上がる見通し。コーヒー豆の価格高騰や円安の影響で原材料費や物流費などの上昇が長期化しているためだ。同社では今年１０月に続く値上げとなる。