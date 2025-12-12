フジテレビは「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」の撮影中、「SUPER EIGHT」の横山裕さんがけがをしたと発表しました。横山さんは、11日午後、「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」の収録中、回転台の上に乗るゲームで「右肋骨骨折、腰椎捻挫」の全治2カ月のけがをしました。フジテレビは、「横山さんが怪我をされたことについて大変申し訳なく、心よりお見舞い申し上げます」「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに