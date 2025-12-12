３大流星群の一つ「ふたご座流星群」が１３日夜から１５日明け方にかけて見頃を迎える。流星は、「放射点」と呼ばれる中心点から四方八方に流れる。ふたご座の１等星「ポルックス」のほか、東の空でひときわ明るく輝く木星が放射点の近くにあり、目印となりそうだ。国立天文台によると、１３日夜から流星が増え始める。天の川が見えるような空の暗い場所で観察した場合、１４日午前０時から午前４時にかけて１時間あたり４０