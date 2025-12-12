東京・港区の高級住宅街・高輪で火事があり、高齢女性がケガをして搬送された。現場は「東京都選定歴史的建造物」に選ばれた高輪消防署・二本榎出張所に隣接する住宅で、ポンプ車など26台が出動し約2時間で、ほぼ消し止められた。女性は火が出た際の状況について「ガスをつけようとしたら火が出た」と話しているという。高級住宅街の東京・高輪で火災消防車の前で立ちこめる煙。東京・港区の高級住宅街・高輪で火災が発生した。現