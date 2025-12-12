スタンド・オフ防衛能力を簡潔に解説防衛省の公式Xは2025年12月10日、「1分でわかるスタンド・オフ防衛能力」と題した動画を投稿しました。【動画】確かにわかりやすい…これが、スタンド・オフ防衛能力の解説動画です動画の内容は、「スタンド・オフ防衛能力って何？」「どうしてスタンド・オフ防衛能力が必要なの？」といった疑問に答えるものです。スタンド・オフ防衛能力については、「日本に上陸してくる艦艇や上陸部隊