ＪＲ北海道は、２０２６年３月のダイヤ改正の内容を発表しました。旭川方面を走る特急列車が全席指定席となり、ＳきっぷやＲきっぷといった往復割引も廃止となります。（ＪＲ北海道鉄道事業本部佐藤一朗運輸部長）「旭川方面の特急列車、全車指定席車とします。これをもちまして北海道内の特急列車はすべて全車指定席となります」ＪＲ北海道の２０２６年３月のダイヤ改正。旭川方面を走る「ライラック」や「宗谷」などの特急列車