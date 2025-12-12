素朴でありながら優美な品格が魅力の龍門司焼。姶良市で龍門司焼の「陶器まつり」が始まり、約1万点の作品が並びました。姶良市で12日から始まった「陶器まつり」。龍門司焼企業組合が毎年開いていて今年で44回目です。300年以上の歴史がある龍門司焼は市の指定無形文化財にもなっています。地元の山や田んぼで採取された石や砂を原料としていて素朴ながらも優美な品格が人気を集めています。会場には、皿やマグカップ、花