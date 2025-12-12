2025年、今年の漢字が発表されました。人への被害や死亡者の数が過去最も多くなった「熊」でした。皆さんにとっての、今年の漢字は何ですか？街の声を聞いてきました。今年の世相を表す漢字は「熊」。皆さんの1年はどうでしたか？（医療従事者）「みんな言ってると思うんですけど私も。（せいの！どうぞ！）高い。何でも高いし高い買い物しました今年（そうなんですか？）家と車買いました。特に、買うつもりはなかったけど、