韓国メディアが充実の強化スケジュールを決めた日本を評価した(C)Getty Images森保一監督率いるサッカー日本代表が、来年の北中米ワールドカップ（W杯）を前にして、イングランド代表と親善試合を行うことが発表された。この一戦はイングランド遠征として行われ、日時は現地時間3月31日、“聖地”ウェンブリースタジアムが舞台となる。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わず苦笑いを浮かべる