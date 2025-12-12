ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Ç12Æü¡¢²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤ëºÇ½é¤ÎÅ¹¤¬¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¡£½»Ì±¤¬µ¤·Ú¤Ë½¸¤¨¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ë4¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£12Æü¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ç114Ç¯´Ö¡¢Ìô¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö±üÌîÉ´²ßÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸¤­¤Æ