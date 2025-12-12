師走の風物詩「今年の漢字」が12日に発表されました。ことし選ばれたのは「熊」でした。 今年の漢字に決まったのは「熊」です。今年は、日本各地でクマに襲われる被害が相次ぎ、11月末時点で13人が死亡、230人がけがと、記録上過去最悪となり社会問題にも発展。その他、熊、猫と書いて読む、「パンダ」が中国へ返還された事も理由の一つとなりました。一方「熊」本では。■溝江翔平アナウンサー「今年の漢字は熊に決まり