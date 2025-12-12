Ｊ１のＧ大阪が１２日、新監督にイェンス・ウィッシング氏が就任すると発表した。ドイツ出身の３７歳。ポルトガル１部のベンフィカ、直近では日本代表ＭＦ北野颯太が所属するオーストリア１部のザルツブルクでアシスタントコーチを務めるなど、欧州で指導歴を積んできた。監督業は現在ドイツ５部のギーヴェンベックで務めた２０１９年６月以来となる。Ｇ大阪は１１日のＡＣＬ２・ラーチャブリー戦（パナスタ）で今季が終了。