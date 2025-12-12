気象庁低気圧の影響で、北日本は14日から15日ごろにかけ大荒れの天気になる恐れがあるとして、気象庁は12日、北海道は暴風雪に、東北は大雨による土砂災害などに警戒するよう呼びかけた。北陸も高波に警戒が必要だ。気象庁によると、低気圧が本州の太平洋沿岸を急速に発達しながら北海道付近に進む。別の低気圧も発達しながら、日本海中部から東北へ進む。14日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、北海道25メートル（35