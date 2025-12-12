「政党ガバナンス強化法案」を参院に提出する国民民主党＝12日午後、国会国民民主党は12日、政党交付金の受給要件を厳格化する「政党ガバナンス強化法案」を参院に提出した。交付を受ける政党に弁護士や公認会計士らによる外部監査を義務付けることが柱。順守しない場合、交付金の交付停止や減額などの措置を取れると明記した。法案は、政党交付金を受ける政党に党則の公表を求め、代表の権限や選任方法を党則で定めなければな