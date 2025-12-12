12日午前、平日にもかかわらずできた長い行列。お目当ては、米価格高騰に揺れる“あのお菓子”です。人々が挑戦していたのは、せんべいの詰め放題。会場は、栃木・宇都宮市にある米菓製造会社「日新製菓」の工場です。12日朝の最低気温は2.5度と震える寒さでしたが、人がわんさか！12日はハッピーターンなどの人気商品で知られる亀田製菓グループの日新製菓が、年に一度開催する「大感謝祭」当日です。せんべいの割引セールをはじ