2022年に植毛手術を受けたトレーシー・キスさん/Toby Hancock/CNN（CNN）シャワーの排水口周りに髪の毛の束が少しずつたまるようになったのが始まりだった。やがて英国人のボディービルダー、トレーシー・キスさん（38）は、髪が濡れると頭皮が見えることに気づくようになった。昔から毛量が多く、多すぎて不便なほどだった。そのため、25歳で2人の子どもを出産後、「豊かな髪がすかすかになってしまった」ことが信じられなかった