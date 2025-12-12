吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：小野）お願いします。天気のポイントです。 小野：あす13日は晴れ予報に変わりました。ただ、気温は低いでしょう。あさって14日は、警報が出るくらいの強い風が吹く可能性があります。13日朝9時の 予想天気図です。 小野：石川県内は高気圧に覆われるでしょう。寒気が残っている所に放射冷却現象が加わり、朝は冷え込むでしょう。