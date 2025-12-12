1970年のanan創刊号から現在までの表紙や誌面の中から、印象的だったファッション＆メイクを纏った、乃木坂46・梅澤美波さんと瀬戸口心月さんが登場！ 今回挑戦したメイクやファッション、感想なども語っていただきました。瀬戸口今日は初めての先輩との撮影ですが、キャプテンの梅澤さんとご一緒なんて！ 実はソロの撮影もひそかに見学させていただいたんですが、もう抜群のスタイルに憧れしかなく。ポージングの幅広さも含め、