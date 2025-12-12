手作り豆腐とおばんざい 天水分香川・観音寺市 朝晩は上着が手放せないような寒い日が続いていますね。そんな日は、できたて、熱々の料理を食べたくなりませんか？ 香川県観音寺市にある「天水分」。店主の加地さんが幼少期に過ごした実家をリノベーションしたお店で、こだわりの庭を眺めながら楽しめるのが、「できたての豆腐」（1969円）です。 （手作り豆腐とおばんざい 天水分／加地浩也 店主）「プライ