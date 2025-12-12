12日正午前、北海道や青森などで震度4の揺れを観測しました。一時、津波注意報も出されました。最大震度6強を観測した地震から4日、再び揺れに襲われた住民たちからは不安の声が聞かれました。■「怖いです」住民たちからは不安の声記者（12日午前11時45分ごろ）「かなり揺れています」震源は、前回と同じ青森県の東方沖。最大震度は4です。記者（青森・八戸市午前11時45分ごろ）「緊急地震速報が鳴りました。大きく揺れています