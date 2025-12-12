日本ハム・上原健太投手が１２日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で自主練習を行い、自身を表す今年の漢字に「変」を挙げた。「変化の『変』じゃないですか。立場も変わりましたし、新鮮な感じだったので」と説明した。今季は開幕２軍スタートも、７月以降はリリーフとして欠かせぬ戦力に。２１試合連続無失点を記録するなど、２７試合登板で３勝１敗１セーブ、１３ホールド、防御率１・１１の好成績を残した。シーズン当初の先発か